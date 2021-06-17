У київській лікарні цинічно грабують пацієнтів: забирають гроші на операцію

У лікарні "Медмістечко" в Києві обікрали літню жінку, яка несла гроші на операцію. Злодії взяли у неї 20 тисяч гривень.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Відзначається, що двох особин, які вкрали гроші, зараз розшукують.
"Ці дві паскудні жінки вчора в Медмістечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, так система ніяк не може впоратися з цими злодіями?"- сказано в повідомленні.
В Медмістечку обікрали жінку
У коментарях користувачі відзначили, що hоми дуже часто здатні на такі цинічні вчинки.
Нагадаємо, що в Києві нахабний злодій вразив своєю зухвалістю. Він розбив скло магазину і увірвався туди, щоб забрати касу.
Як ми писали раніше, у Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.