У київській лікарні цинічно грабують пацієнтів: забирають гроші на операцію

У лікарні "Медмістечко" в Києві обікрали літню жінку, яка несла гроші на операцію. Злодії взяли у неї 20 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

У коментарях користувачі відзначили, що hоми дуже часто здатні на такі цинічні вчинки.

"Ці дві паскудні жінки вчора в Медмістечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, так система ніяк не може впоратися з цими злодіями?"- сказано в повідомленні.

Відзначається, що двох особин, які вкрали гроші, зараз розшукують.

Нагадаємо, що в Києві нахабний злодій вразив своєю зухвалістю. Він розбив скло магазину і увірвався туди, щоб забрати касу.

Як ми писали раніше, у Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.