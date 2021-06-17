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У київській лікарні цинічно грабують пацієнтів: забирають гроші на операцію

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Київ, Четвер 17 червня 2021 08:45
У київській лікарні цинічно грабують пацієнтів: забирають гроші на операцію У rиївській лікарні у жінки вкрали гроші на операцію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У лікарні "Медмістечко" в Києві обікрали літню жінку, яка несла гроші на операцію. Злодії взяли у неї 20 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Відзначається, що двох особин, які вкрали гроші, зараз розшукують.

"Ці дві паскудні жінки вчора в Медмістечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, так система ніяк не може впоратися з цими злодіями?"- сказано в повідомленні.

В Медмістечку обікрали жінку

У коментарях користувачі відзначили, що hоми дуже часто здатні на такі цинічні вчинки.

  • Це жах! Доведеться тепер скасовувати операцію!
  • Автор ану назви мені "систему" яка впоралась з крадіями?
  • Роми скрізь!
  • Тут не посадять, це не канабіс.
  • Платіть через банк і офіційно.

Нагадаємо, що в Києві нахабний злодій вразив своєю зухвалістю. Він розбив скло магазину і увірвався туди, щоб забрати касу.

Як ми писали раніше, у Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.

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