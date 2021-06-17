У київській лікарні цинічно грабують пацієнтів: забирають гроші на операцію

У лікарні "Медмістечко" в Києві обікрали літню жінку, яка несла гроші на операцію. Злодії взяли у неї 20 тисяч гривень.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Відзначається, що двох особин, які вкрали гроші, зараз розшукують.

"Ці дві паскудні жінки вчора в Медмістечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, так система ніяк не може впоратися з цими злодіями?"- сказано в повідомленні.

В Медмістечку обікрали жінку

У коментарях користувачі відзначили, що hоми дуже часто здатні на такі цинічні вчинки.