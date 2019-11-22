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На київському вокзалі плитка розбила чоловіку голову (відео)

STYLERЖиття    22.11.2019 - 08:33
На київському вокзалі плитка розбила чоловіку голову (відео)
На вокзалі плитка розбила чоловікові голову (Колаж РБК-Україна)

На залізничному вокзалі в Києві чоловіку впала плитка на голову

На київському Центральному залізничному вокзалі на чоловіка впала плитка і розбила йому голову. Чоловік чекав у цей час свій поїзд. Місце НП швидко огородили, а кров з підлоги намагалися швидко витерти працівники вокзалу. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"На Центральному залізничному вокзалі Києва відпала плитка. Все б нічого, але вона впала на чоловіка, який чекав поїзд. Чоловікові розбило голову. Місце обгородили, а кров швидко намагалися витерти працівниці вокзалу", - сказано в повідомленні.

У Києві на людину впала плитка (Київ Оперативний)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях і зазначили, що їхати потягом вже стає небезпечно.

  • Постраждалий в безпеці, плитку прибрали.. Де плитка? На відео гола стіна та чистий низ.
  • Сто пудів винні мінери !!!
  • Гіпер луп пролетів ось і посипалося.
  • Ні, кров звичайно витирати не можна було.
  • Не плитка, а покращення.
  • Жестяк.

На київському вокзалі плитка розбила чоловіку голову (відео)скріншот коментарів (Facebook)

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