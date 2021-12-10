У київському вуличному кафе виявили "таємного покупця": їв прямо з вітрини

Де побачили мишу

Мишу побачили в кафе Lazzat, недалеко від метро "Лісова"

"Таємний покупець тваринного походження пройшов в середину східної кухні Lazzat на Лісовій. Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звичайно, його суб'єктивна думка", - сказано в повідомленні.

У коментарях українці написали, що це просто кошмар і так бути не повинно. Деякі написали, що всі хочуть їсти та миші не виняток.