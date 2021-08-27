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У київському ТЦ жорстоко побили дівчину: "ти ще від мене тікати будеш"

Автор: Людмила Жукова

У київському торговому центрі Осеаn Plaza напали на невинну дівчину і жорстко побили її. Це зробила неадекватна жінка, яка була з попутником.

Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.

Як все сталося

За словами постраждалої, в цей день вона прогулювалася з другом по торговому центру. Вони вже зібралися виходити і почали спускатися по ескалатору. Коли дівчина трохи забарилася, її штовхнула в спину незадоволена жінка.

"Я зупинилася перед заходом на ескалатор. Ця жінка, разом з чоловіком, напевно, йшли позаду мене, тому що я відчула тільки сильний поштовх і фразу: "Ти стоїш або ти йдеш?". Я пропустила цей момент і, коли ми спустилися вниз, ми пішли швидше, я обернулася подивитися на дівчину, на що почула фразу: "Що ти дивишся на мене? Що, сказати мені щось хочеш?, я відповіла, що хочу і дивлюся", - розповіла жертва нападу.

Неадекватна жінка, яка напала на дівчину (фото: Київ Оперативний)

Але на цьому все не закінчилося. Жінка підбігла і штовхнула дівчину прямо в скляні двері.

"На цю її поведінку я обернулася і сказала, що вона неадекватна, вона відповіла, що я не знаю, з ким зв'язалася і зараз я буду від неї бігти", - зазначила постраждала.

Нестерпна жорстокість

Після цього неадекватна жінка вихопила у дівчини парасольку і почала жорстоко бити по обличчю. Жертва отримала травму голови, втрату крові і тиждень невиходу на роботу. Вона викликала на місце НП поліцію, швидку допомогу і не збирається просто так це залишати.

"Я вважаю, що ця людина повинна понести відповідальність за свій вчинок, і я це точно просто так не залишу. А завтра чийсь дитина випадково настане їй на ногу, то вона її вб'є? Це неадекватна людина і їй не можна перебувати в суспільстві", - звернулася до людей дівчина.

Побита дівчина в Києві (фото: Київ Оперативний)

Як ми раніше писали, в Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку.

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Київ