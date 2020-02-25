У київському ТЦ неадекват-шанувальник "русского мира" влаштував дебош (відео)

В одному з київських торгових центрів розгулював шанувальник "русского мира"
У київському торговому центрі "Гулівер" помітили неадекватного чоловіка. Інцидент стався в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться в цьому ТЦ. Шанувальник "русского мира" кричав на весь голос: "Росія, вперед". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook та опублікували відео.
У ролику показано, як буйного чоловіка намагаються втихомирити перехожі в супермаркеті, він виривається з їхніх рук і продовжує кричати привітання Росії.
"Схоже, що цей чувак, який зображений на відео - це той Андрюха, якого кликав оголений чувак на Голосіївському проспекті", - підписали відеоролик в мережі.
В київському ТЦ помітили неадекватну (Київ Оперативний)
Українці відреагували на чоловіка в ТЦ в коментарях і висловили свою думку.