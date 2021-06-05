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У київському Центрі вакцинації людей "перекидають" в іншу чергу: в чому причина

Автор: Володимир Костирін

У Києві в Центрі вакцинації від коронавірусу деяких громадян чекав неприємний сюрприз - їм відмовляються робити щеплення в порядку першої черги, хоча вони прибули до закладу після запрошення.

Про це 5 червня передає "Сьогодні".

Кияни та гості столиці, які спеціально приїхали з інших міст для вакцинації, напередодні отримували дзвінки із запрошеннями відвідати Центр (просп.Броварський, 15, корпус 4, вхід 4-А) для щеплення від COVID-19.

Однак при цьому СМС-повідомлення їм не приходили.

У керівництві Центру вакцинації населення наголошують, що без таких СМСок, отримати препарат можна, тільки якщо стати в загальну чергу.

Так, у Центрі вакцинації має бути 2 черги:

  • одна - для тих, отримав СМС із запрошенням;
  • друга (жива черга) - для тих, хто зареєструвався в додатку "Дія", але не отримав відповіді.

Тепер виявляється, що громадяни, які випадково тут на місці з'ясували, що замість першої черги їм доведеться перейти у другу, відмовляються від цього, не збираються очікувати та просто йдуть.

Нагадаємо, що Центри вакцинації на цих вихідних 5 і 6 червня запрацювали в п'яти областях: у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та ще чотирьох містах Полтавської області.

Додамо також, що українці з 8 червня зможуть вакцинуватися на польському кордоні.

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Новини України КиїввакцинаціяВакцина від коронавірусу