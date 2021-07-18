У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика порізи на тілі і перелом ноги

"Вона повністю розбилася об мого сина. Все скло розбилося на дрібні частинки об маленьке тіло моєї дитини. Дитина отримала численні травми і перелом ноги (нижньої кінцівки)", - розповіла жінка.

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (фото: instagram.com/olya__la)

Вона зазначила, що поки їхала швидка допомога і поліція, вона збирала скло зі свого сина. При цьому її сильно обурило те, що до них так ніхто і не підійшов з представників торгового центру.

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Не можу мовчати, вважаю це неприпустимим, безвідповідальність цього закладу повинна бути покарана. У кожного з нас є діти, кому, як не нам, захищати їх від біди і карати кривдників?!" - додала мати хлопчика.

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (відео: YouTube)

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