У київському ТРЦ розстріляли хлопця: деталі НП

У Києві сталася стрілянина в торгово-розважальному комплексі на Оболонському проспекті. В результаті інциденту сьогодні ввечері один чоловік отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

Зловмисникам вдалося втекти з місця події. Про це 10 вересня передали у відділі комунікації поліції Києва у Facebook.

Попередньо було встановлено, що в одному з ТРЦ на Оболоні стався конфлікт між потерпілим - 25-річним хлопцем - і кількома невідомими. Згодом один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив у свого опонента.

Молодий чоловік отримав вогнепальні поранення нижніх кінцівок.

У поліції додали, що стріляли зі зброї травматичної дії.

Відомості про інцидент в ТРЦ надійшли правоохоронцям о 18:15. На місці події наряди поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіальних управлінь проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців події.

Також поліцейські вивчають записи з камер відеоспостереження, щоб з їх допомогою виявити зловмисників.

Правова кваліфікація за фактом події буде дана вже за результатами всієї перевірки.

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