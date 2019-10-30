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У київському транспорті воїнів АТО цинічно образили: їх назвали вбивцями

STYLERЖиття    30.10.2019 - 15:43
У київському транспорті воїнів АТО цинічно образили: їх назвали вбивцями
У Києві образили бійців ВСУ ( фото: Олександр Морозов/Facebook)

У київському тролейбусі жінки-пенсіонерки образили українських військових

У київському тролейбусі стався цинічний випадок - жінки пенсійного віку образили захисників України, які воюють на Донбасі. Інцидент стався в тролейбусі № 38, який слідує від Арсенальної до Печерської. Про це розповів військовий Олександр Морозов в Facebook.

Також жінки звинуватили вояків в агресії, яку розпочала Росія.

"Ранок. Київ. 29.10.2019. Звичайний робочий день. Звичайний маршрут. Звичайний 38 тролейбус, з Арсенальної до Печерської. Звичайний ти. Звичайні люди поруч. Звичайні жінки пенсійного віку, які більше всіх навоювали", - описав ситуацію Морозов.

Український військовий навів цитату з розмови пенсіонерок.

"Та що тут думати, це ж чийсь бізнес...– Ну, так, все буде відразу добре у всіх, тільки незрозуміло поки, що з цими нашими "вбивцями" робити... Ви б що зробили?

– Так що, зібрати всіх їх у купу, і нехай відбудовують те, що зруйнували, нехай повернуть все, що награбували!" - процитував він жінок.

Користувачі мережі відреагували на ситуацію в коментарях. Деякі зазначили, що через те, що тролейбус йде до Лаври, контингент там їде відповідний, тобто прихильник "русского мира".

  • Дорогеньки наші! Ви там за нас, за мою батьківщину за мою дитину, яка має можливість спокійно навчатись і жити, і за багатьох інших українців, низький уклін вам!!!! Шкода що невсі це розуміють! Особисто я буду підтримувати наших захисників стільки скільки буде потрібно
  • Ви назавжди Герої! Дякую.
  • Моя родина, мої діти, я дякуємо Вам! Ви завжди будете Героями, Захисниками, Справжніми Українцями! Усвідомлювати, що більшість не такою, боляче. Альо в історії прогрес завжди був справою меншості. Разом вистоїмо.
  • Не варто забувати, що тролейбус йде до Лаври, а це часто - відповідний контингент МП. Там і інші їздять.
  • На шкода таке лайно у головах багатьох у Західній Україні, якій считают всі ці трагічні подїї великим бізнесом і війною за інтереси олігархів.

У київському транспорті воїнів АТО цинічно образили: їх назвали вбивцямиУ київському транспорті воїнів АТО цинічно образили: їх назвали вбивцями

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