У київському транспорті воїнів АТО цинічно образили: їх назвали вбивцями

У Києві образили бійців ВСУ ( фото: Олександр Морозов/Facebook)

У київському тролейбусі жінки-пенсіонерки образили українських військових

У київському тролейбусі стався цинічний випадок - жінки пенсійного віку образили захисників України, які воюють на Донбасі. Інцидент стався в тролейбусі № 38, який слідує від Арсенальної до Печерської. Про це розповів військовий Олександр Морозов в Facebook.

Також жінки звинуватили вояків в агресії, яку розпочала Росія.

"Ранок. Київ. 29.10.2019. Звичайний робочий день. Звичайний маршрут. Звичайний 38 тролейбус, з Арсенальної до Печерської. Звичайний ти. Звичайні люди поруч. Звичайні жінки пенсійного віку, які більше всіх навоювали", - описав ситуацію Морозов.

Український військовий навів цитату з розмови пенсіонерок.

"Та що тут думати, це ж чийсь бізнес...– Ну, так, все буде відразу добре у всіх, тільки незрозуміло поки, що з цими нашими "вбивцями" робити... Ви б що зробили?

– Так що, зібрати всіх їх у купу, і нехай відбудовують те, що зруйнували, нехай повернуть все, що награбували!" - процитував він жінок.

Користувачі мережі відреагували на ситуацію в коментарях. Деякі зазначили, що через те, що тролейбус йде до Лаври, контингент там їде відповідний, тобто прихильник "русского мира".