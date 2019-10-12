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В київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка (відео)

STYLERЖиття    12.10.2019 - 11:31
В київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка (відео)
У Києві в супермаркеті побили злодія (Колаж РБК-Україна)

Охорона магазину жорстоко покарала чоловіка, який хотів вкрасти пляшку рому

У Києві в супермаркеті охоронці самі покарали злодія до приїзду поліції. Охорона супермаркету "Фора" застосувала фізичну силу відносно чоловіка, який хотів вкрасти пляшку рому. Відео з побиттям опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook. У ролику видно, як співробітники охоронної фірми наносять удари в обличчя злодієві, сам він лежить на підлозі.

Інцидент стався недалеко від метро "Лук'янівська".

"Біля станції метро "Лук'янівська" в "Форі" орли з Охоронної компанії " Венбест побили чоловіка, який викрав ром. Хіба їм можна так робити?" - підписали відео на сторінці.

Відео: у Києві охоронці жорстоко побили злодія (Facebook/Київ Оперативний)

Ролик з побиттям спричинив великий резонанс в мережі і українці по-різному на нього відреагували. Одні вважають, що охоронці вчинили правильно і "мало дали" злодієві. Інші впевнені, що в цьому повинна розбиратися поліція.

  • Охорона респект. Молодці. Мало дали.
  • А я знаю ще таку історію. Пенсіонер інвалід з'їв у ТЦ цукерку. Його охоронці побили, сильно побили. Але міліцію ніхто не викликав, так відпустили.Через кілька годин він помер, серце зупинилося.Він жив з дружиною,випивали, але вели себе тихо. Ніхто нічого не розслідував, дружина через пару днів з'їхала з квартири.
  • Ну по-перше, відео не повне. Судячи з репліки, злодюжка сам перший почав. Удари охорона завдає акуратно, не в життєво важливі органи, але з хорошим виховним ефектом. Ну, загалом, я за охорону.
  • Охоронці заробили собі статтю!
  • Заяву в порядку 214 КПК, зняття побоїв, і привіт охоронцям.
  • Охоронець мабуть ображений на донецьких. Бідному спокою не дають. Спить і бачить сни про донецьких.

В київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка (відео)

В київському супермаркеті охоронці жорстоко побили чоловіка (відео)

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