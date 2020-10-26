У київському метро зробили важливу заяву: стосується пандемії

В метрополітені Києві зробили важливу заяву про завантаженість в період пандемії. Відзначається, що пасажиропотік впав майже до 40% від максимально можливого.

Як розповіла заступник начальника метрополітену Наталія Макогон на онлайн-конференції, людей стало їздити в рази менше і багато в чому це пов'язано саме з пандемією.

"Зараз конкретно пасажиропотік впав, пандемія, людей їздить менше. Ми не завантажені відсотків на 60, можна ще дозагружати. Але до пандемії метрополітен працював на 90%. При можливості перевезення 2 мільйонів пасажирів ми в деякі пікові моменти – засипало снігом, люди залишили машини та прийшли всі в метро – ми перевозили 1,7-1,8 мільйона, і це дуже відчувалося", - повідомила Макогон.

Вона додала, що в Києві є критична проблема – будівництво нової гілки, яка повинна розвантажити 52 станції, які на цей момент експлуатуються.

"У нас є технічна здатність інтервалу. У нас мінімальний інтервал – 90 секунд у пікові години. І це не наша гордість, а критична необхідність, тому що навіть при тому, що пасажиропотік впав, він залишається досить високим. Є такий фактор завантаженості, коли пасажиропотік ділиться на кількість станцій. Він у нас один з найвищих в Європі точно. Серед середніх метрополітенів ми будемо в топі, тому що тієї кількості станцій, які є в Києві, не вистачає", - пояснила заступник начальника.

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