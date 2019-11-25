У київському метро викрили нахабну жебрачку: з'явилося відео

У метро Києва пильна пасажирка викрила жебрачку, яка користуючись довірою і співчуттям людей, випрошує гроші "на лікування онуків". Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

За словами дівчини, що зробила відеозапис, ця бабуся в чорній траурній хустці ходить по вагонах і просить гроші. Вона стверджує, що її дочка загинула в аварії, а двоє дітей перебувають в лікарні.

"А ось ще одна "бідна і нещасна", влаштовує цирк - плаче мало не в ноги падає в метро", - пише дівчина.

Причому, таким промислом жінка займається протягом більш, ніж три місяці. Коли ж дівчина попросила прохачку розповісти подробиці "її горя", сказати, в якій лікарні діти, вона стала тікати, ховаючи обличчя від камери.

"Коли підходиш і питаєш "а в якій лікарні діти" - вона не відповідає, мовляв - "хочеш, допомагай грошима, а таких як ти багато підходить, тільки в душу лізуть і блабла", - пише автор відео.

В метро Києва викрили жебрачку (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Варто зазначити, що рішенням КМДА від 12 листопада, у Київському метрополітені заборонили жебракувати, грати на музичних інструментах, заходити в брудному одязі та з неприємним запахом. Крім того, змінилися правила провезення великого багажу, в тому числі велосипедів.