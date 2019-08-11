У київському метро засікли нахабного кишенькового злодія (відео)

У київському метрополітені постійно "працюють" злодії, які витягують у людей гаманці та мобільні телефони. На цей раз пильні городяни помітили одного з "кишенькових злодіїв", але, на жаль, затримати його не вдалося, він швидко втік. Очевидці події зняли інцидент на відео. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"На станції метро "Театральна" помітили кишенькового злодія. На щастя, його вчасно помітили пасажири. До нещастя, затримати його не вдалося, але запам'ятати цю особу варто, на всяк випадок", - написали на сторінці.

Відео: Злодій в київському метро (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях. Деякі українці дізналися злодія, за їх словами, він давно промишляє в підземці.

О, пару років тому він намагався в сумку мені влізти, дуже професійно "працює", побачила у відображенні вікна, а так не помітила б.

У мене друг в тролейбусі одного такого розумного відірвав. Ментам взагалі на це пофіг. Навіть якщо затримають, то через 15 хв він знову буде чистити кишені добропорядних громадян.

Вже потрібно вводити патрулі прикордонного контролю в Києві....а то занадто багато південних тірольців "вивчають" міські пам'ятки!

Хто б сумнівався, гастролер з сонячної Грузії.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше повідомляли, український актор Андрій Ісаєнко, який знімається в новому комедійному серіалі "Абсолютно брехлива історія" став жертвою зухвалих злодіїв в Запоріжжі. Про це він розповів у відеозверненні на Facebook.

До речі, у Києві поліція охорони зловила злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції столиці.