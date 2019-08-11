У київському метро засікли нахабного кишенькового злодія (відео)

У київському метрополітені промишляють злодії, які витягують у людей гаманці
У київському метрополітені постійно "працюють" злодії, які витягують у людей гаманці та мобільні телефони. На цей раз пильні городяни помітили одного з "кишенькових злодіїв", але, на жаль, затримати його не вдалося, він швидко втік. Очевидці події зняли інцидент на відео. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"На станції метро "Театральна" помітили кишенькового злодія. На щастя, його вчасно помітили пасажири. До нещастя, затримати його не вдалося, але запам'ятати цю особу варто, на всяк випадок", - написали на сторінці.
Відео: Злодій в київському метро (facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі відреагували на відео в коментарях. Деякі українці дізналися злодія, за їх словами, він давно промишляє в підземці.
Як ми раніше повідомляли, український актор Андрій Ісаєнко, який знімається в новому комедійному серіалі "Абсолютно брехлива історія" став жертвою зухвалих злодіїв в Запоріжжі. Про це він розповів у відеозверненні на Facebook.
До речі, у Києві поліція охорони зловила злодія-домушника, який заліз у чужу квартиру і сховався під диваном. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції столиці.