У київському метро утворилася товкучка: люди не можуть потрапити в підземку

Сьогодні, 23 лютого, в київському метрополітені біля входу на станцію "Контрактова площа" сталася тиснява. У годину пік зібралося безліч бажаючих потрапити в підземку, але людям довелося постояти в черзі.

На фото видно, як люди впритул стоять один до одного і чекають поки потраплять в метро. При цьому ніхто не дотримується соціальної дистанції в півтора метра.

Тиснява в метро на станції "Контрактова площа" (фото: Styler)

Можливо це пов'язано з тим, що за даними Київського метрополітену, з сьогоднішнього дня на станції "Контрактова площа" починається плановий ремонт двох ескалаторів. Роботи триватимуть до 16 травня 2022 року.

Зазначимо, що на станціях "Лук'янівська" і "Олімпійська" також тривають капітальні ремонти ескалаторів. Тому будьте уважні, що в годину пік там теж може утворитися товкучка.

У Київському метрополітені також зазначили, що капітальний ремонт ескалаторів роблять після пробігу в 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирають, а зношені деталі замінюють.

Ескалатори на станції "Контрактова площа" були введені в експлуатацію в 1976 році. Востаннє їх планово оновлювали в 2007 році.