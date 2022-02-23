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У київському метро утворилася товкучка: люди не можуть потрапити в підземку

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Київ, Середа 23 лютого 2022 19:08
У київському метро утворилася товкучка: люди не можуть потрапити в підземку Колаж РБК-Україна: у київському метро утворилася тиснява
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 23 лютого, в київському метрополітені біля входу на станцію "Контрактова площа" сталася тиснява. У годину пік зібралося безліч бажаючих потрапити в підземку, але людям довелося постояти в черзі.

Співробітники столичної підземки пояснити ці "пробки" кореспонденту Styler не змогли.

На фото видно, як люди впритул стоять один до одного і чекають поки потраплять в метро. При цьому ніхто не дотримується соціальної дистанції в півтора метра.

У київському метро утворилася товкучка: люди не можуть потрапити в підземку

Тиснява в метро на станції "Контрактова площа" (фото: Styler)

Можливо це пов'язано з тим, що за даними Київського метрополітену, з сьогоднішнього дня на станції "Контрактова площа" починається плановий ремонт двох ескалаторів. Роботи триватимуть до 16 травня 2022 року.

Зазначимо, що на станціях "Лук'янівська" і "Олімпійська" також тривають капітальні ремонти ескалаторів. Тому будьте уважні, що в годину пік там теж може утворитися товкучка.

У Київському метрополітені також зазначили, що капітальний ремонт ескалаторів роблять після пробігу в 150-160 тисяч км. Підйомний механізм повністю розбирають, а зношені деталі замінюють.

Ескалатори на станції "Контрактова площа" були введені в експлуатацію в 1976 році. Востаннє їх планово оновлювали в 2007 році.

Нагадаємо, стало відомо, як працюватиме метро Києва у разі бойових дій.

Ми також писали про те, як будуватимуть станцію метро "Львівська брама" в Києві.

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