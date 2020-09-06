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У київському магазині виявили "отруйні" іграшки: будьте обережні

Автор: Роман Мирончук

В одному зі столичних магазинів знайшли небезпечні іграшки для здоров'я дітей

У київському магазині "Будинок іграшок" був виявлений автомобіль на радіокеруванні ТМ "YP Toys", який містив свинець, який перевищує офіційну норму в 166 разів.

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Масова частка свинцю в іграшці була на рівні 166 000 мг/кг при нормі до 1 000. Зараз фахівці відстежують ланцюг поставок цих небезпечних іграшок, щоб вилучити їх з обігу в Україні. Про це повідомляє Госпотребслужба Києва.

Варто зазначити, що свинець є токсичним металом, який застосовується для виготовлення бензину, фарб і акумуляторів. При цьому наука довела, що не існує безпечної дози свинцю.

Небезпека свинцю полягає у тому, що він накопичується в організмі. Свинець осідає в рідинах, і накопичується в кістках у вигляді нерозчинних фосфатів. Хронічна інтоксикація даної речовини настає при споживанні 1-8 мг свинцю на добу.

Серед головних ознак надлишку свинцю в організмі є слабкість, погіршення пам'яті, стомленість, біль в животі і кінцівках. Також може боліти голова. Крім того, на яснах може утворитися свинцевий наліт.

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