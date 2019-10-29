У київському кафе засікли нахабного злодія: відео зі схемою обману

В одному з київських кафе на Троєщині засікли нахабного шахрая, який обманом заволодів грішми довірливої баристи. У мережі Facebook опублікували відео з камери спостереження, на якому видно, за якою схемою працює злочинець.

Інцидент стався на вулиці Драйзера, 8, на Троєщині. Чоловік з явним кавказьким акцентом замовив каву, давши дівчині купюру 500 гривень. Варто відзначити, що бариста запідозрила недобре, перевіривши купюру на світло.

Далі шахрай заговорює зуби, питаючи чи можна купити на вагу каву і чай. І непомітно, "способом залому" забирає назад дві купюри по 200 гривень, повертаючи дівчині здачу в дрібних купюрах. Потім каже, що передумав брати каву і забирає свої 500 гривень.

Далі просить загорнути 20 шоколадних тістечок і йде, обіцяючи незабаром повернутися за покупками.

На сторінці Київ Оперативний просять опізнати і розшукати нахабного злодія, який нажився на доброті баристи.

У Києві в кафе засікли крадія (відео: facebook.com/KyivOperativ)