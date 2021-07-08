Київський виш оскандалився через дрес-код для студентів: "ох, цей сексизм..."

Йдеться про додаток до розпорядження ректора НАУ Максима Луцького "Пам'ятка щодо зовнішнього охайного вигляду учасників освітнього процесу Національного авіаційного університету", підписаного 5 липня.

У ньому, зокрема, говориться, що діловий стиль учасників освітнього процесу "передбачає дотримання наступних правил, що стосуються зовнішнього вигляду". Далі слідує перелік таких вимог і табу, з поясненнями. Ось деякі з них:

одяг повинен бути максимально зручним

має виражати повагу господаря до самого себе і суспільства

працівники, студенти та аспіранти повинні дотримуватися класичного стилю одягу

макіяж в осіб жіночої статі повинен бути стриманим

забороняється носити занадто декольтовані, яскраві та укорочені блузки (топіки), футболки тощо, занадто яскраві сорочки

забороняється носити дуже короткі спідниці (довжина спідниці не повинна перевищувати 10 см від коліна)

забороняється носити одяг для літнього відпочинку (шорти, купальники, халати тощо)

забороняється носити неформальну символіку й атрибутику

У НАУ встановили дрес-код для студентів (фото: facebook.com/kpi.live)

"Якщо ви "особа жіночої статі", любите міні-спідниці та глибокі декольте поступайте, будь ласка, в КПІ. Тут хоча б за зовнішній вигляд поки не др*чать", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі відреагували на такий звід правил про зовнішній вигляд критичними зауваженнями, гарячими обговореннями, з інтерпретаціями та сарказмом. Деяким юзерам розпорядження вузу нагадало "совок", інші відзначають, що певні пункти можна трактувати як завгодно...