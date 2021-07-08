Київський виш оскандалився через дрес-код для студентів: "ох, цей сексизм..."

У київському Національному авіаційному університеті прийняли правила про зовнішній вигляд учасників освітнього процесу. Такий дрес-код для студентів передбачає ряд заборон і рекомендацій, що викликало критику і жваві дискусії в мережі.
Документ опублікований на Facebook-сторінці групи "КПІ live".
Йдеться про додаток до розпорядження ректора НАУ Максима Луцького "Пам'ятка щодо зовнішнього охайного вигляду учасників освітнього процесу Національного авіаційного університету", підписаного 5 липня.
У ньому, зокрема, говориться, що діловий стиль учасників освітнього процесу "передбачає дотримання наступних правил, що стосуються зовнішнього вигляду". Далі слідує перелік таких вимог і табу, з поясненнями. Ось деякі з них:
У НАУ встановили дрес-код для студентів (фото: facebook.com/kpi.live)
"Якщо ви "особа жіночої статі", любите міні-спідниці та глибокі декольте поступайте, будь ласка, в КПІ. Тут хоча б за зовнішній вигляд поки не др*чать", - йдеться в публікації.
Користувачі мережі відреагували на такий звід правил про зовнішній вигляд критичними зауваженнями, гарячими обговореннями, з інтерпретаціями та сарказмом. Деяким юзерам розпорядження вузу нагадало "совок", інші відзначають, що певні пункти можна трактувати як завгодно...
Раніше повідомлялося, що під Львовом директор ліцею "рознесла" одяг школярів, і відзначилася образливими висловлюваннями.
Нагадаємо також, що нещодавно освітній омбудсмен зробив важлива заява про шкільну форму.