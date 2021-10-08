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У київських магазинах почали робити знижки для вакцинованих від COVID-19 (фото)

Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а щоб більше стимулювати до неї людей магазини пропонують клієнтам приємні бонуси. Так, в одній з торгових точок з'явилися знижки для тих, хто отримав щеплення.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київське чтиво".

Так, показано фото в одному з магазинів. На ньому можна побачити оголошення для клієнтів, що кожному вакцинованому від коронавірусу - буде знижка 10% на нову колекцію асортименту магазину.

Назва торгової мережі не повідомляється, але зазначено, що акція діє з 4 по 31 жовтня 2021 року.

У київських магазинах пропонують знижки вакцинованим (фото: t.me/kyivday)

Відзначимо, що поки ще в українських магазинах без проблем пускають людей без щеплень і з ними. Це ж стосується й інших громадських місць, транспорту.

Нагадаємо, що у Мелітополі посилюють карантин і громадський транспорт буде тільки для вакцинованих.

Як ми раніше писали, в Україні в "червону" зону потрапили дві області, які та коли там посилять карантин.

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Вакцинація