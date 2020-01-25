У київських кафе шахрай дурить людей: схема обману і фото "героя"

В кафе Києва працює хитрий шахрай, який виманює у відвідувачів гроші з допомогою нехитрих прийомів. У мережі з'явився знімок афериста і попередження не попадатися на його вудку, його опублікував столичний Telegram-канал Los Solomas.

Схема афериста досить проста: він довго просиджує в кафе, залучаючи відвідувачів до бесіди. Чоловік прикидається "сусідом", якому ну дуже терміново потрібно сплатити борг за електрику", інакше він залишиться без світла.

У повідомленні столичного пабліка сказано, що аферист просить досить скромні суми - менш як 200 гривень, обіцяючи їх повернути після того, як зніме готівку.

У Києві в кафе шахрай виманює гроші (фото: Telegram/Los Solomas)

"Впевнено заходить в заклад: починає дуже швидко говорити, що, мовляв, він сусід, відключають світло і треба, наприклад, 184 грн сплатити борг, а він зараз гроші зніме і занесе пізніше. Говорить дуже впевнено та швидко, не даючи час для роздумів", - сказано в Telegram-каналі.

Наголошується, що шахрай навмисно просить невеликі суми грошей, щоб простіше було умовити своїх співрозмовників. Орудує умілець переважно в Солом'янському районі Києва - місцевих жителів закликають бути пильними.