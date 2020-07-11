Київські школярі жорстко осоромилися через Крим: скандал отримав несподіваний фінал

У Києві школярі спровокували гучний скандал, допустивши грубі й образливі висловлювання на адресу кримських татар та називаючи Крим російським, коли знімали ролик після здачі ЗНО з історії України. Підлітки незабаром після інциденту, який викликав масу обурення і критики, видалили ролик в мережі та принесли свої вибачення.

Своєю чергою у Меджлісі кримськотатарського народу закликали всіх громадян України вважати інцидент вичерпаним, не "розгойдувати хвилю", і навіть пообіцяли подарунки школярам, які знайшли в собі сили визнати помилку і публічно перепросити.

Так, Рефат Чубаров запросив випускників, які осоромилися, в офіс Меджлісу, де кожному з них лідер кримськотатарського народу, правозахисник Мустафа Джемілєв особисто вручить книги з історії Криму і кримських татар.

Відео: Рефат Чубаров відреагував на образливі висловлювання школярів в Києві

У самій столичній школі №90, яка розташована у центрі Києва на вулиці Лаврській, також попросили вибачення за кричущу поведінку випускників.

"У повній мірі розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці школи.

У навчально закладі пообіцяли зробити все можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації.

"Запевняємо, що позиція колективу школи, як і всієї нашої держави, є незмінною: Крим - це Україна", - написала адміністрація школи.

У міністерстві освіти і науки України відзначили, що школярі у своєму ролику 9 липня обурювалися змістом сертифікаційної роботи, а зокрема завданням № 25, метою якого є перевірка знань про події та персоналій, пов'язаних з кримськотатарським народом.

"Особливо прикрим є те, що учасники ЗНО, присутні на відео, у блюзнірській формі висловлюються на адресу кримськотатарського народу й дозволяють собі емоційні вигуки, що заперечують територіальну цілісність України", - йдеться на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Поведінку школярів, які записали відео з образами на адресу кримських татар, пов'язують саме з тим, що на ЗНО з історії були питання про Крим, а випускники, швидше за все, просто не змогли відповісти на них. Це "спонукало" підлітків на таку неадекватну реакцію.

Фото: скрін testportal.gov.ua

Зараз ролик видалений з мережі, але юзери встигли його зберегти як "речовий доказ". Подивитися відео можна за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка з ознаками дискримінації!)

Фото: скрін поста facebook.com/GireiBatalov

В УЦОЯО зауважили, що попри вибачення школи та випускників "в соціальних мережах звучать неприпустимі у сучасному світі агресивні вигуки, спрямовані на розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі".

Також у МОН висловили щиру подяку Меджлісу кримськотатарського народу "за конструктивну реакцію на прикрий інцидент".

Раніше ми писали про те, що 6-річна дівчинка-вундеркінд цитує українських класиків і їх біографії.

Також повідомлялося, що ЗНО для вступників на заочне навчання можуть скасувати, і Шкарлет назвав причину.