Київська блогерка, чию доньку врятували від викрадачів, погрожує поліції "вбивчою магією"

Українська блогерша і телеведуча Олена Лоран (Олена Дюрцька) намагалася залякати працівника поліції та погрожувала своїми "магічними здібностями" розправитися зі слідчою, намагаючись домогтися "позитивного" рішення у кримінальному провадженні відносно її чоловіка.

У результаті їй повідомили про підозру за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Про це передали в прес-службі поліції Київської області.

31-річна Лоран півтора місяця тому опинилася в центрі кримінальної історії з викраденням її маленької дочки - бандити хотіли за дівчинку викуп у 150 тисяч доларів, але поліція успішно провела спецоперацію, викрила і затримала зловмисників.

Тепер блогерка потрапила у скандал через чоловіка, на якого відкрито справу за "хуліганку". Правоохоронці розповіли, що слідча зібрала "достатньо доказів" і за процесуальним керівництвом прокуратури повідомила про підозру 32-річному жителю Києво-Святошинського району за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

За даними поліції, Лоран "вирішила будь-яким чином перешкодити службовій діяльності працівника поліції - навіть, погрожувала "магічними здібностями", аби добитися прийняття незаконного рішення".

Повідомляють, що блогерка два місяці переслідувала слідчу і намагалася залякати її то пристрітом, то чумою, то прокльонами, то просто грубими нецензурними образами на адресу працівника поліції та її сім'ї.

Правоохоронці також опублікували скріни з такими погрозами, які Лоран відправляла на мобільник слідчої.

Блогерка Олена Лоран писала слідчій повідомлення з погрозами (фото: kv.npu.gov.ua)

Крім того, в будинку у блогерки виявили всілякі амулети та карти, спіритичну дошку, літературу про магію, ритуальні предмети та інше.

У блогерки Олени Лоран виявили предмети для "магічних ритуалів" і книги по езотериці (фото: kv.npu.gov.ua)

Тепер Лоран повідомили про підозру у ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця) Кримінального кодексу України. За це їй загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 3 місяців.

Своєю чергою блогерка, яка позиціонує себе як фахівця з езотерики та займається "магічною" консультацією в мережі, поскаржилася на "мєнтовський бєспрєдєл" і спроби її залякати.

Лоран у своєму YouTube-каналі представила своє бачення ситуації, різко висловилася про працівників правоохоронних органів та наголосила, що її чоловік не винен.

Відео: Блогерка Олена Лоран висловилася про скандал з погрозами поліцейському

Раніше ми писали про викрадення дочки блогерки Лоран і як вдалося затримати бандитів.

Нагадаємо, нещодавно аферистки "зняли пристріт" з українки майже за мільйон, і поліція звернулася до громадян за допомогою.