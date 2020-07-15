Під Києвом зріє бунт через смертельне побиття молодого хлопця: мажори на свободі

У Бородянці Київської області люди вимагають покарати винних у смерті 34-річного Миколи Овдієнка, якого на Трійцю, 7 червня, сильно побили на дискотеці. Місяць потому хлопець помер.

Нанесені удари по голові виявилися несумісні з життям. І хоча очевидці кажуть, що хлопця били натовпом, у поліції тільки один підозрюваний - 19-річний боксер Ян з села по-сусідству. Однак навіть попри це, ніхто не затриманий.

Інших імовірних учасників побиття не шукають. У селі ходять чутки, що свідків залякують, а матері загиблого в поліції натякають, що Микола сам впав-вдарився, мовляв, з ким не буває, пишуть Vesti. Крім того, до побиття можуть бути причетні місцеві мажори - діти бізнесменів. Вони боксери, є вихованцями Пісківського спортивного центру.

В мережі нещодавно оприлюднили імена хлопців. Це Ян Лось, Антон Семенов, Олексій Петренко та Віталій Атаманчук.

Ймовірні винуватці смерті Миколи (скрін: Наталія Козакова/Facebook)

11 липня жителі Бородянки вийшли під районну адміністрацію з протестами. Вони вимагали справедливого розслідування смерті хлопця. Андрій Небитов, глава поліції Київської приїхав на мітинг і запевнив, що правоохоронці працюють і справу не спустять.

Цікаво, що місцевий нічний клуб "Прайд", де сталася трагедія, знаходиться поряд з відділенням поліції. Але правоохоронці не реагують на бійки, які трапляються там часто.

Миколу жорстоко побили в ніч з 7 на 8 червня. Увечері він прийшов в клуб з одним Давидом Амбаряном.

"Ми прийшли з Миколою удвох туди вперше. Вже там до нас підсіли за стіл знайомі. Конфлікт почався на танцполі і навіть не з Миколою, а з Антоном Прокопцом (знайомим Миколи). Один з пісковських боксерів, - як потім виявилося, це був Ян, - замість танців влаштував "бій з тінню". Відпрацьовував удари перед носом у танцюючих людей. Антон йому зробив зауваження, і той тут же накинувся на нього", - розповів Давид.

Боксер Ян збив Антона з ніг, а потім з компанією вибіг на вулицю. Поки Давид приводив Антона до тями, Микола з приятелем попрямували на вулицю за боксерами. Потім хтось крикнув, що Колю б'ють.

Коли Давид вийшов на вулицю, побачив, що Микола лежить із закривавленою головою, за одним з його приятелів біжать чоловік п'ять-шість, інших теж б'ють. На Давида теж накинулися і розсікли чимось лоб.

Як виявилося пізніше з камер спостереження, поруч з клубом стояли люди з сусіднього села Бабинці, які приєдналися до побиття Миколи Овдієнка і його приятелів.

"Ян давав свідчення і сказав, що він нібито навідмаш вдарив Колю і втік. Але на відео добре видно, що били лежачого бабинецькі. Я про це говорив в поліції, але вони мені сказали: якщо ти не бачив своїми очима, то й мовчи... Поліція бабинецьких навіть не шукає. У них є один підозрюваний, і все, їм вистачає", говорить Давид.

Микола Овдієнко (фото: соцмережі)

Мама Миколи розповіла, що вони вже домоглися передачі справи з Бородянки в Київ і зупинятися не мають наміру.

"Є свідок, який готовий розповісти, як він давав одні свідчення, але йому сказали їх поміняти. Свідки цієї бійки розповідали про те, що тих, хто бив, було більше, але поліція так все робила, щоб був тільки один підозрюваний, щоб це було як нещасний випадок", - розповідає жінка.

Крім того, їй тактовно намагалися натякнути, що Коля, нібито невдало впав. Але жінка в це не вірить - хірург розповів їй, що ще ніколи не бачив такої скаліченої голови. Від одного удару таких травм не буває.

Коли приїхала швидка, Коля був у свідомості. Але з вівторка на середу (побиття сталося з неділі на понеділок) втратив свідомість. Операція тривала 8 годин, але хлопець все-таки впав у кому, а через місяць - 7 липня - помер.

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