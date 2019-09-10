Під Києвом жінка замучила сотні тварин: їй "світить" до 8 років за гратами

Жінка замучила до смерті сотні тварин (Колаж РБК-Україна)

За знущання над сотнями тварин жінці загрожує до 8 років позбавлення волі

У Київській області виявили двох шкуродерів, які замучили до смерті сотні тварин. Яна Майборода та Вадим Лобко, серед іншого, варили кашу з цуценят, якою годували інших тварин. Люди віддавали на перетримку нелюдам своїх тварин, а ті знущалися над нещасними.

У результаті протиправних дій підозрюваної у період з жовтня по листопад 2018 в місці проживання останньої виявлено більше 20 трупів тварин, причиною смерті яких згідно з висновком експертів стала "аліментарна дистрофія", яка також є фактором, який спричинив страждання тварин перед смертю, тобто страждання від голоду і спраги

Фото: Яна Майборода та Вадим Лобко (facebook.com/vlad.dtp)

На даний момент від відділу Бориспільської місцевої прокуратури жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене умисно, з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, що призвело до загибелі більше двадцяти тварин).

Зараз до суду подано клопотання про обрання Яні Майбороді запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Клопотання знаходиться на розгляді. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.

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