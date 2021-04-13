Під Києвом жінка вигнала літнього чоловіка з дому: він оселився в будці

За словами сусідів, подружжя жило нормально в спільному домі, а потім чоловік опинився на вулиці. Люди почали підгодовувати літнього чоловіка, адже його було дуже шкода.

В сільраді сказали, що в селі чоловік не прописаний і нічим йому допомогти не можуть. Валентину Івановичу зараз 75 років.

"Я за гороскопом Риби. А вони поступаються всім", - розповідає про себе Валентин.

Чоловік розповів, що жив із жінкою у цивільному шлюбі, потім до них переїхала донька дружини і йому вказали на двері. Потім вигнали і його собаку по кличці Барон.

В будці, у якій живе чоловік, немає ні світла, ні опалення. Всю їжу йому приносять сусіди. Він отримує пенсію, але поки переїхати йому просто нікуди.

Сам Валентин Іванович народився в Донецьку, багато років пропрацював на заводі і заробив пенсію близько 8 тисяч гривень. Колишня дружина, яка його вигнала, знімає з картки колишнього чоловіка пенсію і розпоряджається нею.