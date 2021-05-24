Під Києвом випускниця школи побила дівчинку-підлітка

Як повідомили в поліції, про інцидент вони дізналися під час моніторингу соціальних мереж. На одному з ресурсів вони виявили відео, де неповнолітні з'ясовують стосунки за допомогою кулаків у місцевій лісосмузі. Дані про подію зареєстрували у відповідних обліках і почали пошуки учасників інциденту і перевірку.

Було встановлено, на кадрах відео 17-річна дівчина завдає ударів по обличчю 13-річній дівчинці-підлітку. За попередніми даними, причиною таких розборок став конфлікт, який почався напередодні.

Спочатку 13-річну дівчинку вдарили по обличчю інші присутні й одночасно з цим вони сильно лаялися, а потім, вже більш жорстоко, підключилася 17-річна дівчина. Потерпіла із заявою в поліцію звертатися не стала.

Однак поліція опитала старшу дівчину. Вона розповіла, що у неї є образа на молодшу за слова на адресу батьків. Також випускниця зізналася, що шкодує про свою поведінку і визнає, що вчинила неправильно.

Про те, що вона була неправа, вона зрозуміла самостійно, але вже після інциденту.

За даними з соціальних мереж, на наступний день після бійки постраждала дівчинка зібрала компанію підлітків і зустрілася з однією зі своїх кривдниць. Є дані про те, що сталася ще одна бійка.

У Білій Церкві випускниця побила підлітка