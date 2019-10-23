Під Києвом викрали тримісячне немовля: прикмети викрадача (фото)

В смт Коцюбинське під Києвом викрали немовля 2019 року народження. По місту введено план-перехват. Поліція розшукує жінку, яка втерлась в довіру до мами малюка і увезла його на авто. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Жінка познайомилася з мамою з малозабезпеченої сім'ї в групі допомоги Viber. Під приводом надання матеріальної допомоги вирішила приїхати до родини в гості.

Жінки вийшли з дитиною погуляти. Мама довірливо залишила малюка "благодійниці" і зайшла на пошту, а коли повернулася, ні дитини, ні жінки не було на місці.

Все сталося близько 11:30 в середу, 23 жовтня.

Прикмети викрадачки: близько 25 років, чорне волосся, веснянки, окуляри для зору чорні. Жінка приїхала на сріблястому Daewoo Lanos з держномером 68268KE разом з чоловіком.

Авто, на якому увезли дитину (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Малюк одягнений у різнокольоровий комбінезон і коричневу в'язану шапку.

Адреса місця викрадення: вулиця Доковська 5-Б, Коцюбинський район, смт Коцюбинське.

Під Києвом у Коцюбинському викрали дитину (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Всіх, зто володіє інформацією про місцезнаходження дитини, просять терміново звертатися в поліцію.