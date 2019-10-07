Під Києвом водій з дитиною на руках влетів у паркан: їхали на риболовлю

У Київській області, у Володарському районі, сталася трагічна аварія. 33-річний житель міста Бровари посадив на коліна свого семирічного сина і поїхав на риболовлю. Деталі трагедії повідомили в головному управлінні Національної поліції в Київській області.

У неділю ввечері, 6 жовтня, сталося трагічна ДТП в селі Надросовка Володарського району Київської області, яка коштувала життя маленькій дитині.

Батько посадив семирічного хлопчика на коліна і поїхав по трасі на рибалку. В якийсь момент чоловік не впорався з керуванням автомобіля і вилетів у кювет.

Під Києвом у ДТП загинула дитина (Фото: Національна поліція України)

Автомобіль зіткнувся з бетонною огорожею. Хлопчик загинув на місці аварії ще до приїзду лікарів швидкої допомоги. Водія у непритомному стані госпіталізували до реанімації.

"Поліцейські встановили, що 33-річний житель Броварів з пасинком їхали на риболовлю, хлопчик сидів на колінах у батька. На закругленні дороги водій не вибрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав в кювет, де зіткнувся з бетонною огорожею", - розповіли в поліції.

Що спонукало чоловіка посадити дитину за кермо – з'ясувати поки не вдалося. Поліція Київської області розслідує дану трагедію і з'ясовує всі обставини події.