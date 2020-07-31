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Під Києвом водій авто наїхав на 6-річну дівчинку: на очах у бабусі

Автор: Людмила Жукова

В селі Лосятин сталася ДТП за участю авто "Нива"

Під Києвом у селі Лосятин автомобіль наїхав на дитину. Дівчинці всього 6 років і аварія сталася на очах у бабусі. Дитина різко побігла на дорогу, де їхав автомобіль "Нива". Водій загальмував, але було пізно. Наїзду уникнути не вдалося.

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Про ДТП повідомляє пресслужба Національної поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції. За попередніми даними встановлено, що під час гри дитина раптово вибігла на проїжджу частину, де в цей час рухався автомобіль "Нива". Дівчинку з важкими травмами госпіталізували в медичний заклад. Водій був тверезий.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування.

В селі Лосятин сталася ДТП (фото: kv.npu.gov.ua)

Як ми раніше повідомляли, у Конотопі помер 10-річний Артем Григорець, якого в червні 2019 року збила машина поліції. Як виявилося, за кермом був не поліцейський, а інша людина.

Прогноз погоди
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