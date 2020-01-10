Під Києвом власник міні-зоопарку заморив голодом тварин: стали відомі страшні подробиці

Під Києвом у міні-зоопарку "Натураліст" в селі Червоне тварин морили голодом через фінансові труднощі. Без їжі залишилися десятки тварин. Колишні співробітники, яких звільнили місяць тому, і небайдужі громадяни намагаються їх врятувати, поки господар не виходить на зв'язок. За словами колишньої працівниці комплексу, про банкрутство їм повідомив власник 5 грудня 2019 року. Волонтери розповіли, як склалася доля тварин після закриття комплексу.

"Господар не в Україні, і знову всім відома особа – Анатолій Войцеховський. Історія, як завжди типова – кинув всіх і все, виїхав з країни, фінансування немає", - написала волонтер Євгенія Прокопенко в своєму Facebook.

З'ясувалося, що в котеджі через борги відключили електрику і воду. Кажуть, на холод навіть скаржилися відвідувачі.

"Почалося все з жовтня місяця, коли продали всю техніку, і не було на чому возити дрова", - розповідає ще одна колишня працівниця комплексу Валерія.

Під Києвом у міні-зоопарку тварин морили голодом (фото: facebook.com/evinform)

На фермі були сотні птахів, десятки овець, кіз, корів, нутрій, свиней і коней. Були навіть олень і левеня. Догляд за ними довірили двом людям, але корму майже не залишилося, і у тварин почався голод, кажуть колишні співробітники.

За цей час з міні-зоопарку був вкрадений чорний жеребець, а також свині і нутрії. В стійлі залишилися кілька кіз, баранів і трохи бичків. А корова, з простягнутою на кістках шкірою і роздутим животом, окремо. Для того, щоб запобігти подальше розкрадання, комплекс охоронятимуть місцеві, які відгукнулися на повідомлення про допомогу в мережі.

"Вже починають розкрадати. З приватною охоронною структурою переговори. Зараз нам треба підписанта. Треба виходити на власника, з яким немає зв'язку", - розповідає екс-голова РДА Обухівського району Олександр Туренко.

Мешканці сусіднього села намагаються допомогти чим можуть: днями вони привезли шість круглих тюків сіна по 200 кілограмів. Серед іншого, привезли тваринам і кукурудзу. Про тварин, які голодують у цьому комплексі, сільський голова каже, що не знав. І пояснює це тим, що комплекс є приватною власністю.

"Вчора в мережі подивився, під'їхали з товаришем, викликали поліцію, тоді сіна привезли", - зазначає сільський голова Сергій Богатиренко.

За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження. Також з'ясувалося, що власником будинку є чоловік, якого Генпрокуратура в 2016 році заарештувала (а потім відпустила), за підозрою в створенні злочинного угруповання. Зокрема, через квартирні угоди недобудованими залишилися десятки висотних споруд.

Під Києвом у міні-зоопарку тварин морили голодом (фото: facebook.com/evinform)

"Приватний міні-зоопарк потрібен був його власнику, коли в теплу пору року приносив гроші. А взимку, коли тварин треба годувати і піклуватися про них більш дбайливо, горе-підприємець, щоб не сказати гірше, кинув тварин на голодну смерть", - повідомили в Нацполіції.

Разом з тим, власник комплексу вже з'явився в мережі. Вже 10 січня скандальний власник погодився продати тварин волонтерам за ціною м'яса. Волонтери вели переговори з батьками власника комплексу "Натураліст", які хотіли здати тварин на бойню. Про це повідомила на своєму фейсбуці волонтер Євгенія Прокопенко.

Волонтери також переконали їх у необхідності ветеринарного лікування і контролі за тваринами. Волонтери будуть допомагати поставляти тваринам весь необхідний корм і при необхідності допомагати з охороною території.

Скріншот (facebook.com/evinform)