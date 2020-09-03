Під Києвом влаштували стрілянину біля житлових будинків: подробиці НП (відео)

Під Києвом сталася перестрілка (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Перестрілку між групами чоловіків зняв на відео очевидець інциденту

Під Києвом сталася перестрілка в районі житлових будинків в місті Українка в Обухівському районі. Розбірки між учасниками різних банд зняв на відео очевидець події.

Повідомляється, що група чоловіків відкрила вогонь на території ресторану "Де Бош" неподалік від міського пляжу. Про це йдеться в повідомленні пабліка "м. Українка" в Facebook.

У мережі зазначають, що конфлікт стався між місцевими бандитськими угрупованнями посеред житлового комплексу по вул. Сосновій.

"Поряд були діти, жінки, перехожі жителі Українки. 02.09.20", - йдеться в повідомленні.

За свідченням очевидців, озброєна рушницями група людей здійснила до десяти пострілів у ресторані. В результаті перестрілки були поранені, пише автор Facebook-сторінки Цяпенко.Info.

Після події персонал закладу збирав гільзи з землі.

"Інший свідок, який до початку стрілянини знаходився поруч у ресторані "Васабі" розповідає, що офіціанти закладу дуже злякалися, а одна з них - дівчина почала зсередини закривати верхні двері", - стверджується в публікації.

Водночас журналіст Володимир Тимофійчук повідомляє у Facebook, що гільзи збирав тренер ММА і колишній учасник проросійської організації "Оплот" Паата Робакідзе.

Відео: В Українці сталися розбірки зі стріляниною біля ресторану

"На його автомобілі і привезли зброю. Був на розбірках і Леван Дарсанія, радник в.о. міського голови Кучер Сафонік, підозрюваний у заволодінні державним майном. Саме під його головуванням в Українці й сформувалися бандитські угрупування. Саме він привіз з Харкова спортивних молодиків. Інша частина учасників банд. формувань - це місцеві спортсмени, які представляють інтереси кримінальних авторитетів міста. Зокрема Олексія Онуфрієнка (Пика)", - написав він.

Фото: скрін поста facebook.com/timofiychuk

Як розповіли в прес-службі поліції Київської області, після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями з травматичної зброї, проте пізніше один з них втік. Постраждалі відмовилися надавати правоохоронцям пояснення щодо скоєного.

За даним фактом слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури області відкрили два кримінальних провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали про те, що у центрі Києва в ресторані влаштували бійку зі стріляниною, та після інциденту "копи" знайшли в закладі цілий арсенал.

Також повідомлялося, що з'явилося відео нападу на "патріотів" Киви під Харковом, де відбулися розбірки зі стріляниною.