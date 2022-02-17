Під Києвом вчительку звинувачують у цькуванні першокласника: виштовхала з класу та не хоче бачити

У місті Бровари Київської області у школі №9 розгорівся конфлікт між мамою першокласника та вчителькою. Зокрема, педагогиня виштовхала її сина з класу та сказала, що не хоч його бачити на уроках.
Про це жінка написала у Facebook-спільнотs "Батьки SOS".
Інцидент стався після зимових канікул. Тоді вчителька зателефонувала мамі учня й попросила негайно забрати сина зі школи, бо він нібито неадекватно поводиться.
"Я за хвилин 15 приїхала в школу і побачила картину, де вчитель виштовхує в коридор сина (при цьому син спокійний – не кричить, не істерить)", - розповіла жінка.
На запитання, чи правильно Тетяна зрозуміла, що класна керівниця виштовхує Серафима з класу, вона підтвердила це. Вона пояснила це тим, що їй потрібно проводити урок. А хлопчика вона виштовхує, бо на перерві стався конфлікт між ним та іншим учнем.
Окрім того, вчителька, захищаючи іншого учня, посадила його на свій стілець, а іншого виштовхала, щоб він заспокоївся.
Після цього мати звернулася із заявою до райуправління освіти. У ній вона пояснила, що класна керівниця наполягала на переведенні хлопчика на індивідуальне навчання, бо їй із ним "некомфортно працювати".
Також мама іншого учня з цього класу, на ім'я Людмила звинуватила Тетяну в поширенні недостовірної інформації.
Вона заявила, що вчителька - педагог від Бога, і вона на дітей ніколи голос не підвищує.
За словами жінки, з вересня син Тетяни нібито знущається з інших дітей, б'є їх, ображає, поводиться некеровано та на зауваження не реагує.
Також інша користувачка Вікторія сказала, що якось була у школі та чула, як ця вчителька під час уроку кричала на учнів.
До того ж мамі першокласника зателефонували зі служби у справах дітей і повідомили, що до них звернулося управління освіти з проханням дослідити умови проживання хлопчика і поспілкуватися з ним. І якщо вони виявлять ознаки булінгу, то "ініціюють заяву" до поліції.
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