Під Києвом вчитель скоїв суїцид через звинувачення у педофілії: він залишив записку

Під Києвом вчитель скоїв суїцид через звинувачення в педофілії: він залишив записку (колаж: РБК-Україна)

Перед самогубством вчитель попросив вибачення у тих, хто вірив у його невиновність

Учитель географії з села Мирне Бориспільського району Київської області, якого в березні цього року звинуватили в розбещенні своїх учнів, скоїв самогубство. Про це повідомляється на сайті Мирненської школи в Facebook.

Нагадаємо, в березні цього року з'явилася інформація про те, що шкільний вчитель і за сумісництвом керівник гуртка Юрій Забродін в період з лютого 2018 по лютий 2019 здійснював розпусні дії щодо своїх учнів. Заяви на педагога написали батьки п'ятьох дітей. Весь цей час правоохоронці проводили розслідування.

В повідомленні школи не уточнюється, за яких саме обставин помер вчитель географії. Тим не менш, в коментарях люди, що знали вчителя, пишуть, що він покінчив життя самогубством.

Вчитель скоїв самогубство під Києвом через звинувачення в педофілії (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі закликають знайти винних і притягнути до відповідальності за звинувачення в педофілії.

Царство небесне. Хто відповість за цю смерть? Невже ці люди будуть спати спокійно?

Царство небесне. Тепер тих, хто робив наклеп, потрібно притягти за доведення до самогубства.

Царство небесне і Вічна пам'ять гарній, розумній і чесній людині, яку оговорили і знівечили життя... Дуже і дуже шкода.

Я в шоці, царство небесне. Винні у доведенні людини до самогубства повинні бути покарані.

Вчитель скоїв самогубство під Києвом через звинувачення в педофілії (скрін: facebook.com)

Також у коментарях дівчина, яка ймовірно є дочкою вчителя, виклала уривок з нібито передсмертної записки педагога. А на сторінці дівчини можна знайти повний текст останнього послання Юрія Забродіна.

У передсмертній записці вчитель просить вибачення за гріх самогубства, а також вказує на тих, хто обмовою довів його до суїциду. Правда, прізвища цих людей замальовані.

Вчитель скоїв самогубство під Києвом через звинувачення в педофілії (скрін: facebook.com)

Також Юрій вказує, що звинувачення в педофілії не дали йому виростити сина Богдана і просить рідних подбати про нього.

"Надія покинула мене. Який сенс жити, коли все, що робив протягом життя, зруйновано людською брехнею", - пише вчитель.

Вчитель скоїв самогубство під Києвом через звинувачення в педофілії (скрін: facebook.com)

Учитель у своїх останніх словах говорить, що ніколи не зможе відмитися від наклепу і просить вибачення у тих, хто вірив у нього.

Вчитель скоїв самогубство під Києвом через звинувачення в педофілії (скрін: facebook.com)

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