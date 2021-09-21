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Під Києвом трагічно загинув 16-річний спортсмен збірної України: перші деталі

Автор: Світлана Мащенко

У Київській області через безглузду випадковість загинув 16-річний спортсмен збірної України Тимофій Сас. Хлопець подавав великі надії у фехтуванні, але його життя трагічно обірвалося на рибалці.

Про це повідомили в Facebook Національної федерації фехтування України.

НП сталася в селі Гнідин Бориспільського району, 19 вересня.

"В результаті нещасного випадку трагічно загинув талановитий фехтувальник, шпажист ДЮСШ "армієць" Тимофій Сас. Федерація фехтування України висловлює глибокі співчуття батькам і родині Тимофія", - йдеться в пості.

Як повідомили у Національній поліції, Тимофій разом з другом вирішили порибалити на річці Дніпро, закидаючи вудки з моста.

Фото: Тимофій Сас загинув під Києвом (facebook.com/fencing.ukraine)

Під час такого закидання волосінь телескопічної вудки зачепилася за високовольтну лінію електропередач і хлопець отримав сильний удар струмом, не сумісний з життям.

І хоча очевидці викликали на місце події "швидку", допомогти Тимофію вже не змогли. Медики лише констатували смерть хлопця.

Прощання зі спортсменом відбудеться 21 вересня о 13:30 біля входу в спорткомплекс ДЮСШ "Армієць".

Раніше ми писали, що у Львові на напівмарафоні загинув 23-річний спортсмен. Хлопець впав замертво, хоча раніше проблем зі здоров'ям у нього не було.

Також ми писали про загибель молодого спортсмена під час одного зі змагань у Харкові.

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