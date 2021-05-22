Під Києвом у страшній ДТП загинув військовий ЗСУ (фото)

Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю двох легкових авто, і в результаті аварії від отриманих травм загинув один з водіїв, військовослужбовець ЗСУ.

Про це 22 травня передає " dtp.kiev.ua "на сторінці в Facebook.

Трагедія сталася вночі на Одеській трасі біля села Путрівка, за 25 кілометрів від столиці.

Аварія трапилася, коли водій Chevrolet Lacetti при розвороті не помітив Mercedes C-Class, що мчав йому назустріч на великій швидкості, тим самим допустивши зіткнення машин.

"Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у бічну частину Шевроле, яку своєю чергою відкинуло на 30 метрів від місця удару", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом жертвою смертельної ДТП став військовий (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Травми, отримані водієм Chevrolet, були дуже серйозними, і чоловік загинув миттєво.

У салоні Mercedes крім водія знаходився також і пасажир, і після ДТП обох госпіталізували.

У мережі з'явилися фото трагічної аварії. На знімках видно, що легковик, в якому їхав загиблий, повністю розбитий, зім'ятий та понівечений. Кадри можна подивитися за цим посиланням.

На місці події працювали поліцейські, медики "швидкої" та співробітники ДСНС.

Всі деталі та обставини аварії з'ясовуються.