Під Києвом у страшній ДТП загинув військовий ЗСУ (фото)
Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю двох легкових авто, і в результаті аварії від отриманих травм загинув один з водіїв, військовослужбовець ЗСУ.
Про це 22 травня передає "dtp.kiev.ua"на сторінці в Facebook.
Трагедія сталася вночі на Одеській трасі біля села Путрівка, за 25 кілометрів від столиці.
Аварія трапилася, коли водій Chevrolet Lacetti при розвороті не помітив Mercedes C-Class, що мчав йому назустріч на великій швидкості, тим самим допустивши зіткнення машин.
"Мерседес на швидкості близько 100 кілометрів на годину вдарив у бічну частину Шевроле, яку своєю чергою відкинуло на 30 метрів від місця удару", - йдеться в повідомленні.
Під Києвом жертвою смертельної ДТП став військовий (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
Травми, отримані водієм Chevrolet, були дуже серйозними, і чоловік загинув миттєво.
У салоні Mercedes крім водія знаходився також і пасажир, і після ДТП обох госпіталізували.
У мережі з'явилися фото трагічної аварії. На знімках видно, що легковик, в якому їхав загиблий, повністю розбитий, зім'ятий та понівечений. Кадри можна подивитися за цим посиланням.
На місці події працювали поліцейські, медики "швидкої" та співробітники ДСНС.
Всі деталі та обставини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, що у березні під Хмельницьким зіткнулися військовий КамАЗ і легковик, що призвело до займання, і в результаті страшної аварії загинули дві людини.
Раніше повідомлялося, що нещодавно на трасі Київ - Чоп сталася потрійна ДТП із загиблими.