Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці

Невідомі підпалили магазин депутата в селі Шпитьки
Під Києвом у селі Шпитьки невідомі підпалили продуктовий магазин, який належить діючому депутату Київської обласної ради - кандидата у народні депутати України. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.
Пожежа сталася о 4 ранку, її помітив власник магазину, 41-річний житель села Шпитьки.
Фото: kv.npu.gov.ua
На місці інциденту працювали рятувальники і слідчо-оперативна група. Пожежа пошкодила 40 кв. м магазину, майно та товар. Наразі встановлюється сума завданих збитків та причини займання.
Фото: kv.npu.gov.ua
За даним інцидентом порушено кримінальне провадження за ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна".
Фото: kv.npu.gov.ua
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