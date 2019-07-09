Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці

Під Києвом згорів магазин депутата (фото: колаж РБК-Україна)

Невідомі підпалили магазин депутата в селі Шпитьки

Під Києвом у селі Шпитьки невідомі підпалили продуктовий магазин, який належить діючому депутату Київської обласної ради - кандидата у народні депутати України. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Пожежа сталася о 4 ранку, її помітив власник магазину, 41-річний житель села Шпитьки.

Фото: kv.npu.gov.ua

На місці інциденту працювали рятувальники і слідчо-оперативна група. Пожежа пошкодила 40 кв. м магазину, майно та товар. Наразі встановлюється сума завданих збитків та причини займання.

Фото: kv.npu.gov.ua

За даним інцидентом порушено кримінальне провадження за ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Фото: kv.npu.gov.ua

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