ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці

STYLERЖиття    09.07.2019 - 16:56
Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці
Під Києвом згорів магазин депутата (фото: колаж РБК-Україна)

Невідомі підпалили магазин депутата в селі Шпитьки

Під Києвом у селі Шпитьки невідомі підпалили продуктовий магазин, який належить діючому депутату Київської обласної ради - кандидата у народні депутати України. Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Пожежа сталася о 4 ранку, її помітив власник магазину, 41-річний житель села Шпитьки.

Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці

Фото: kv.npu.gov.ua

На місці інциденту працювали рятувальники і слідчо-оперативна група. Пожежа пошкодила 40 кв. м магазину, майно та товар. Наразі встановлюється сума завданих збитків та причини займання.

Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці

Фото: kv.npu.gov.ua

За даним інцидентом порушено кримінальне провадження за ст. 194 КК України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Під Києвом спалили магазин депутата: усі подробиці

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, що в Херсоні підпалили авто довіреної особи кандидата в народні депутати. Інцидент стався вчора, 8 червня, в центрі міста. Під час пожежі ніхто не постраждав.

Раніше повідомляло про те, що стали відомі нові подробиці НП під Запоріжжям, де житель селища Бобурки облив бензином свою дівчину і підпалив. Нелюдові загрожує загрожує 15 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство.

Ми також писали про те, що на Закарпатті чоловік облив себе, будинок і автомобіль бензином і підпалив. Він отримав опіки 70% тіла. При цьому його 19-річна дочка намагалася загасити батька і теж отримали опіки.

У Київській області сталась масштабна ДТП з постраждалими Пожежа у центрі Києва: рятувальників не пустили до палаючого ЖК (фото)
Новини України пожежаКиївська область
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся