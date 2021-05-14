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Під Києвом скоїв суїцид 14-річний хлопчик: напередодні погрожував однокласникам вибухом

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Вишгород , П'ятниця 14 травня 2021 15:45
Під Києвом скоїв суїцид 14-річний хлопчик: напередодні погрожував однокласникам вибухом Колаж РБК-Україна: Під Києвом знайшли повішеним підлітка
Автор: Світлана Мащенко

У Вишгороді Київської області знайшли повішеним на дереві 14-річного підлітка. Хлопець зник напередодні після того, як в чаті з однокласниками повідомив про намір підірвати бойові патрони.

Про це інформує поліція Київської області.

Повідомляється, що хлопець попрямував до музичної школи, але на заняття так і не прийшов, переставши відповідати на телефонні дзвінки. Мама хлопчика забила тривогу і звернулася в поліцію із заявою про зникнення.

На пошуки підлітка були направлені правоохоронці, які спільними зусиллями намагалися розшукати хлопця. Залучали кінологів, переглядали камери відеоспостереження.

У процесі розслідування було виявлено, що хлопець залишив погрозу напередодні свого зникнення.

Під Києвом скоїв суїцид 14-річний хлопчик: напередодні погрожував однокласникам вибухом

Фото: у Київській області підліток скоїв суїцид (kv.npu.gov.ua)

"Встановлено, що хлопець в загальному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових патронів до зброї і мав намір їх підірвати", - йдеться в повідомленні.

Вночі тіло хлопця було виявлено повішеним на дереві. У його особистих речах знайшли чотири патрони до автомата.

В даний час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії і причини такого вчинку.

Раніше повідомлялося, що в Києві підліток вирізав всю сім'ю і просидів з тілами кілька днів.

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