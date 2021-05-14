Під Києвом скоїв суїцид 14-річний хлопчик: напередодні погрожував однокласникам вибухом
У Вишгороді Київської області знайшли повішеним на дереві 14-річного підлітка. Хлопець зник напередодні після того, як в чаті з однокласниками повідомив про намір підірвати бойові патрони.
Про це інформує поліція Київської області.
Повідомляється, що хлопець попрямував до музичної школи, але на заняття так і не прийшов, переставши відповідати на телефонні дзвінки. Мама хлопчика забила тривогу і звернулася в поліцію із заявою про зникнення.
На пошуки підлітка були направлені правоохоронці, які спільними зусиллями намагалися розшукати хлопця. Залучали кінологів, переглядали камери відеоспостереження.
У процесі розслідування було виявлено, що хлопець залишив погрозу напередодні свого зникнення.
Фото: у Київській області підліток скоїв суїцид (kv.npu.gov.ua)
"Встановлено, що хлопець в загальному чаті з однокласниками виклав фотографії бойових патронів до зброї і мав намір їх підірвати", - йдеться в повідомленні.
Вночі тіло хлопця було виявлено повішеним на дереві. У його особистих речах знайшли чотири патрони до автомата.
В даний час поліцейські встановлюють всі обставини трагедії і причини такого вчинку.
Раніше повідомлялося, що в Києві підліток вирізав всю сім'ю і просидів з тілами кілька днів.