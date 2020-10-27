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Під Києвом у "швидкій" знущалися над породіллею: медики "продавлюють" свою версію

Автор: Людмила Жукова

Лікарі зі швидкої допомоги, де ледь не угробили дитину, озвучили свою версію подій

Породілля з Фастова Альона Дяченко поділилася історією знущань медиків над нею в холодній машині швидкої допомоги. Лікарі повинні були доставити її в Київську обласну лікарню через загрозу передчасних пологів. Жінка сама оплатила 800 гривень для того, щоб заправити карету швидкої допомоги і поїхати в пологовий будинок. Але по дорозі почали відбуватися жахливі речі.

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На її крик про допомогу ніхто не реагував, від того, що машину трясло, жінка кілька разів вдарилася в машині животом і головою. До того ж по дорозі водій швидкої допомоги підвозив по своїх справах незнайому жінку. На щастя, все закінчилося добре. Олена і її син не постраждали. Після посту Дяченко в соцмережі, в мережі вибухнув скандал.

Головний лікар Фастівської центральної лікарні Андрій Герцун заявив, що ніякої загрози для малюка не було, а стан вагітної – задовільний, тому і відправили її в обласну лікарню планово. Про це медик навіть зробив окремий пост на своїй сторінці в Facebook.

За словами головного лікаря, сторонніх людей в машині не було. Дві жінки - це медичні працівники, одну доставляли на нічну зміну, іншу - для здачі аналізів.

"Оскільки стан вагітної було стабільний, не рахуючи емоційної стабільності, лікар акушер-гінеколог супроводжував жінку тільки з єдиною метою - допомогти при оформленні на госпіталізацію в Київський обласний перинатальний центр. Два інших медичних працівників в машині (не жінка, не баба), а лікар терапевт приймального відділення з нічного чергування, яка за маршрутом машини вийшла в селі Борова, де вона повинна почати своє денне чергування. Рухаючись за маршрутом, іншого медпрацівника повинні були доставити в лабораторію, де вона здала матеріал для аналізів", - написав Герцун.

В коментарях до посту лікаря українці написали, що медики, як зазвичай, викручуються і не визнають свою провину.

  • Я б здивувалася, якби лікарі хоч раз визнали свою провину...І тут викрутилися...з Фастова їхати в Київ через Борову, бо медпрацівнику потрібно, щоб її підкинули на роботу...І нехай весь світ зачекає...
  • Також мене цікавить питання....чому породіллі не розповіли про необхідність когось довести чи кудись заїхати?
  • Всього цього обговорення могло не бути, якби тій же вагітній жінці пояснили, що у зв'язку з ситуацією, яка склалася, необхідно зробити по дорозі те і те, і все б було по іншому. Дратує людей не стільки відсутність фінансів, а саме бездушність до хворої людини.

Як ми писали раніше, під Києвом у "швидкій" знущалися над породіллею.

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