Під Києвом у "швидкій" знущалися над породіллею: медики "продавлюють" свою версію

Породілля з Фастова Альона Дяченко поділилася історією знущань медиків над нею в холодній машині швидкої допомоги. Лікарі повинні були доставити її в Київську обласну лікарню через загрозу передчасних пологів. Жінка сама оплатила 800 гривень для того, щоб заправити карету швидкої допомоги і поїхати в пологовий будинок. Але по дорозі почали відбуватися жахливі речі.

На її крик про допомогу ніхто не реагував, від того, що машину трясло, жінка кілька разів вдарилася в машині животом і головою. До того ж по дорозі водій швидкої допомоги підвозив по своїх справах незнайому жінку. На щастя, все закінчилося добре. Олена і її син не постраждали. Після посту Дяченко в соцмережі, в мережі вибухнув скандал.

Головний лікар Фастівської центральної лікарні Андрій Герцун заявив, що ніякої загрози для малюка не було, а стан вагітної – задовільний, тому і відправили її в обласну лікарню планово. Про це медик навіть зробив окремий пост на своїй сторінці в Facebook.

За словами головного лікаря, сторонніх людей в машині не було. Дві жінки - це медичні працівники, одну доставляли на нічну зміну, іншу - для здачі аналізів.

"Оскільки стан вагітної було стабільний, не рахуючи емоційної стабільності, лікар акушер-гінеколог супроводжував жінку тільки з єдиною метою - допомогти при оформленні на госпіталізацію в Київський обласний перинатальний центр. Два інших медичних працівників в машині (не жінка, не баба), а лікар терапевт приймального відділення з нічного чергування, яка за маршрутом машини вийшла в селі Борова, де вона повинна почати своє денне чергування. Рухаючись за маршрутом, іншого медпрацівника повинні були доставити в лабораторію, де вона здала матеріал для аналізів", - написав Герцун.

В коментарях до посту лікаря українці написали, що медики, як зазвичай, викручуються і не визнають свою провину.

Я б здивувалася, якби лікарі хоч раз визнали свою провину...І тут викрутилися...з Фастова їхати в Київ через Борову, бо медпрацівнику потрібно, щоб її підкинули на роботу...І нехай весь світ зачекає...

Також мене цікавить питання....чому породіллі не розповіли про необхідність когось довести чи кудись заїхати?

Всього цього обговорення могло не бути, якби тій же вагітній жінці пояснили, що у зв'язку з ситуацією, яка склалася, необхідно зробити по дорозі те і те, і все б було по іншому. Дратує людей не стільки відсутність фінансів, а саме бездушність до хворої людини.

Як ми писали раніше, під Києвом у "швидкій" знущалися над породіллею.