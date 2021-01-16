Під Києвом п'яний водій ледь не убив сім'ю з дитиною (фото)

На Обухівській трасі під Києвом п'яний як чіп водій спровокував ДТП, в якій ледь не загинула родина з немовлям. Це сталося недалеко від повороту на санаторій "Жовтень". Там стояло авто KIA з чоловіком, дружиною і п'ятимісячним немовлям.

Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook, сім'я просто прямувала додому. З боку Києва, в попутному з KIA напрямком, мчали двоє п'яних друзів на автомобілі Renault (№AI5966HC).

"З якої причини водій Renault в останній момент побачив автомобіль KIA, намагався уникнути зіткнення, але не вийшло. Попередньо, у дівчини ЗЧМТ, підозра на перелом ребер, забій грудної клітини і підозра на ще один перелом", - сказано в повідомленні на сторінці.

Під Києвом п'яний водій ледь не позбавив життя всю сім'ю (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці відреагували на аварію і висловили свої емоції.

Треба возити з собою мачете, в разі чого, вийшов, відрубав голову і поїхав далі...По-іншому нічого не буде.

Комент вдячності за відміну кримінальної відповідальності через п'янку за кермом.

Наш уряд, не може покарати п'яниць за кермом. Тут не треба лякати штрафами, а реальну кримінальну відповідальність вводити для ось таких збитків.

Як ми раніше писали, в польському місті Ополе в результаті ДТП загинув 18-річний житель Вінниці, уродженець села Владовка, і ще троє громадян України, які перебували в авто на момент аварії постраждали.