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Під Києвом п'яний "коп" збив матір і дочку: з'явилися моторошні деталі трагедії

Автор: Людмила Жукова

У Броварах п'яний поліцейський наїхав на переході на двох жінок

У Броварах сталася смертельна ДТП з участю поліцейського за кермом автомобіля Volkswagen Passat. Страж порядку на переході наїхав на двох жінок - мати та дочку, одна з них померла. Поліцейський був п'яний і після наїзду на жінок ще врізався в дерево. Це сталося увечері 4 жовтня на бульварі Незалежності.

Як повідомив Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook, після аварії покалічена донька намагалася підповзти до вже мертвого тіла своєї мами. П'яний "коп" намагався втекти з місця аварії.

В результаті ДТП потерпіла від отриманих травм померла, ще одну жінку доставили в лікарню.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що винуватець ДТП звільнений з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього керівника знімуть з посади.

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"Прошу зв'язатися зі мною опікунів дівчинки для організації допомоги. Також будемо вдячні за інфо по водію. Добрі люди і йому обов'язково допоможуть. Ми будемо стежити за ситуацією і будемо домагатися реального терміну, навіть якщо п'яний водій виявиться АТОшником", - написав Влад Антонов.

В Броварах поліцейський наїхав на двох жінок (фото: facebook.com/vlad.life)

Як ми повідомляли раніше, під Запоріжжям підліток у ДТП вбив трьох людей.

Раніше ми писали про те, що під Вінницею сталася п'яна ДТП, в якому тільки дивом уціліли двоє малюків.

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