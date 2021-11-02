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Під Києвом п'яний "коп" в ДТП вбив 19-річного хлопця: перші подробиці

Автор: Світлана Мащенко

Через п'яного поліцейського в дорожньо-транспортній пригоді в Білій Церкві, що під Києвом, загинув 19-річний хлопець. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу правоохоронцеві.

Про це повідомляє Територіальне управління Державного бюро розслідувань У Києві.

Автотроща сталася вночі 28 жовтня. Відомо, що поліцейський батальйону патрульної поліції міста Біла Церква завозив додому свого 19-річного друга, з яким вони до цього відпочивали разом.

У якийсь момент стався занос автівки через перевищення швидкості, і машина влетіла передньою частиною в бетонний стовп.

Відео можна подивитися за посиланням.. Обережно, 18+.

Колаж РБК-Україна: Результат п'яної їзди під Києвом (фото: facebook.com/DBRKyiv)

У результаті автопригоди пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер.

Наразі правоохоронця підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Пес" потрапив в ДТП в Києві.

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