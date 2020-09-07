Під Києвом напівголий водій влаштував ДТП: у п'яному угарі

Під Києвом у селі Нові Петрівці оголений по пояс чоловік влаштував ДТП за кермом своєї Audi. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли його зупинили патрульні п'яний чоловік спробував врятуватися втечею, але його зупинили. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Зазначимо, що чоловік позбавлений прав і спокійно їздить за кермом.

"Черговий бухарь за кермом, позбавлений водійських прав, але все одно в бухому угарі скоїв ДТП за кермом Audi (№AI4182HK). Намагався втекти, але був затриманий. Ця котовасія з бухими водіями коли закінчиться?" - сказано в повідомленні на сторінці.

Під Києвом п'яний водій влаштував ДТП

В коментарях українці задалися питанням, коли ж все-таки це закінчиться.

Позбавити прав (якщо ще не позбавили), майно конфіскувати і посадити. Ненадовго. В перший раз. Причому всіх підряд. Сів бухий за кермо - сів за ґрати. Тоді задуматися. Але сидіти повинні всі, і депутати і "пацани"... Але такого ж не буде, вірно? Слабо... Тому що самі депутати так їздять ... А, забув, стаття - "замах на вбивство". Все.

Поки саджати не будуть відразу, хоч на місяць, але всіх і місто прибирати, а не сидіти....

Коли їх будуть стріляти на місці?

Як ми раніше писали, у Вінниці водій на швидкості збив людей, які штовхали авто (відео).