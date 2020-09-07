Під Києвом напівголий водій влаштував ДТП: у п'яному угарі

У Київській області п'яний водій влаштував аварію
Під Києвом у селі Нові Петрівці оголений по пояс чоловік влаштував ДТП за кермом своєї Audi. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли його зупинили патрульні п'яний чоловік спробував врятуватися втечею, але його зупинили. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Зазначимо, що чоловік позбавлений прав і спокійно їздить за кермом.
"Черговий бухарь за кермом, позбавлений водійських прав, але все одно в бухому угарі скоїв ДТП за кермом Audi (№AI4182HK). Намагався втекти, але був затриманий. Ця котовасія з бухими водіями коли закінчиться?" - сказано в повідомленні на сторінці.
Під Києвом п'яний водій влаштував ДТП
В коментарях українці задалися питанням, коли ж все-таки це закінчиться.
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