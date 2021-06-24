Під Києвом поліцейські схопили вагітну самогубцю в момент стрибка: відео

Згідно даним місцевої поліції, інцидент трапився близько 13:00 23 червня на вулиці Молодіжна.

Про те, що жінці загрожує небезпека, поліцейським повідомили "небайдужі громадяни" - з вікна багатоповерхівки лунали крики про допомогу.

"Швидко прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили вагітну жінку, яка мала намір покінчити з життям. Правоохоронці спробували налагодити комунікацію з громадянкою, однак, побачивши лікарів, остання побігла до балкону", - йдеться в повідомленні.

Патрульні швидко побігли за жінкою і схопили її буквально в момент стрибка.

Фото: поліцейські, які врятували самогубцю (facebook.com/patrolpolicebc)

На місце прибули медики, які попередньо встановили, що жінка страждає передпологовою депресією. Зараз її життю і фізичному здоров'ю нічого не загрожує.

Відео: Поліція в Білій Церкві врятувала вагітну від самогубства

Що таке передпологова депресія

Відзначимо, що таке явище обговорюється рідше, ніж післяпологова депресія, але стан не менш небезпечний. Якщо ви помітили, що з близькою вам вагітною жінкою щось відбувається, не відмахуйтеся, списуючи все на "гормони".

Симптоми передпологової депресії: