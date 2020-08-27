Під Києвом підлітки потрапили в жахливу аварію: перші подробиці і фото

У місті Березань Київської області сталася трагічна ДТП. Двоє молодих людей, хлопець і дівчина, загинули. Ще троє були госпіталізовані з травмами різної тяжкості.

Трагедія сталася в середу, 26 серпня. Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, автомобіль Chevrolet не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною огорожею будинку. На момент аварії в автомобілі перебували водій і четверо пасажирів. Всі вони – підлітки, жителі міста Березань.

"20-річний водій і 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події, ще троє пасажирів 17 і 19 років отримали численні травми. Їх госпіталізували в медичний заклад", - сказано в повідомленні поліції.

У ДТП під Києвом загинули двоє підлітків (Фото: Національна поліція)

Як зазначили в поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 8 років або без такого. Розпочато досудове розслідування, з'ясовуються всі обставини ДТП. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння на момент аварії – на цей момент невідомо.

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