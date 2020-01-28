Під Києвом вітчим вигнав на вулицю п'ятирічних близнюків

У Білій Церкві Київської області місцеві жителі виявили на вулиці двох п'ятирічних братів-близнюків. Малюки в повному розпачі тинялися по вулиці без нагляду дорослих, поки ними не зацікавилися небайдужі перехожі.

З'ясувалося, що дітей на вулицю вигнав співмешканець матері під час сімейного конфлікту. Мама навіть не змогла захистити своїх синів, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Київській області.

Співробітники правоохоронних органів встановили, що чоловік під час побутового конфлікту просто виставив на вулицю п'ятирічних близнюків. Діти змушені були ходити по вулицях у розпачі та сльозах, поки небайдужі перехожі не звернули на них увагу. На місце події викликали патрульних поліцейських, а ті – працівників соціальної служби.

Були встановлені особи інших родичів малюків і їх передали рідний бабусі. Відносно матері був складений адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків за статтею 184 КУпАП.

Співмешканець жінки також понесе покарання за свої протиправні дії. Йому винесли терміновий заборонний припис, за яким він негайно покидає приміщення без права в майбутньому контактувати з родиною будь-яким чином.

Подальшу долю малолітніх близнюків буде вирішувати служба у справах дітей Київської області.