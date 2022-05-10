Під Києвом окупанти вбили українську журналістку та її маму: з'явилися подробиці

Відомо, що загиблі стали жертвами російської артилерії.

"Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам'ять справжній дочці України", - говориться в повідомленні.

Смерть журналістки підтвердив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

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Що відомо про Оксану Гайдар

Відомою Оксана стала завдяки своїм публікаціям на історичну тематику, в яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною.

Парадокс в тому, що робила вона це... з Москви, де жила з чоловіком і сином.

"На неї тиснули, її та чоловіка свого часу залякували, як Оксана мені розповідала", - згадують бесіду з нею.

Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)

На початку війни журналістка повернулась в Україну, аби бути разом з мамою.

Народилася вона в Києві, в родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.