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Під Києвом окупанти вбили українську журналістку та її маму: з'явилися подробиці

Колаж РБК-Україна: Журналістка Руда Пані загинула під Києвом
Автор: Світлана Мащенко

В Київській області окупанти вбили українську журналістку та блогерку Оксану Гайдар, яка працювала під псевдонімом Руда Пані. Разом з нею загинула її матір Лідія, заради якої Оксана повернулася до України на початку війни.

Про це повідомила Лариса Вакульницька в Facebook.

Відомо, що загиблі стали жертвами російської артилерії.

"Руда Пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам'ять справжній дочці України", - говориться в повідомленні.

Смерть журналістки підтвердив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Останній допис Руда Пані залишила 11 березня

Що відомо про Оксану Гайдар

Відомою Оксана стала завдяки своїм публікаціям на історичну тематику, в яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною.

Парадокс в тому, що робила вона це... з Москви, де жила з чоловіком і сином.

"На неї тиснули, її та чоловіка свого часу залякували, як Оксана мені розповідала", - згадують бесіду з нею.

Фото: Оксана Гайдар (facebook.com/sergiy.tomilenko)

На початку війни журналістка повернулась в Україну, аби бути разом з мамою.

Народилася вона в Києві, в родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Раніше ми писали, що в бою на території Харківської області загинув ще один журналіст Максим Мединський. Він захищав країну в лавах Збройних сил.

Також повідомлялося, що під обстрілами окупантів загинув журналіст Олександр Махов.

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