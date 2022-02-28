Під Києвом окупанти розстріляли батька на очах у сина

Трагедія трапилася в Іванкові Київської області.

"На очах у сина російські фашисти розстріляли батька. Іванків, Київська область російський окупант повинен здохнути! Кожен! Боже, яке важке відео, с*ка як я вас ненавиджу всіх, під**ахи", - підписані кадри.

На відео показано, що авто потрапляє під прямий обстріл. В результаті чоловік виявляється лежачим поруч з машиною з відірваною ногою. Син намагається його врятувати.

Обережно, дуже жорсткі кадри. Відео можна переглянути за посиланням тут.