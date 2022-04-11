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Під Києвом окупанти обстріляли автомобіль чоловіка Ілони Гвоздьової (фото)

Ілона Гвоздьова розповіла про обстріляне авто чоловіка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Хореограф Ілона Гвоздьова до війни жила з сім'єю в Київській області, але потім їм вдалося виїхати. Автомобіль сімейства, який залишався біля будинку - обстріляли російські окупанти.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Спогадами про улюблену машину Ілона поділилася в соцмережі.

"Скільки хороших і незабутніх моментів були пов'язані з улюбленою машиною мого чоловіка. Згадую, як ти перший раз покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE і ми стояли на старті на змаганнях на Чайці, тоді мені було так страшно і в той самий час я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те, як ти дрифтував на нашому весіллі, назавжди залишиться в моєму серці", - написала Гвоздьова.

"Мені так шкода, мій коханий, але головне зараз це життя!!! Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, заробимо і купимо ще кращу машину, але цю залишимо як пам'ять. Все найкраще у нас ще попереду. Обіймаю тебе і дуже чекаю зустрічі і перемоги!"- додала вона.

На щастя, з чоловіком Ілони все в порядку. З людей ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що сама Ілона з матір'ю і двома дітьми знаходиться в Італії.

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