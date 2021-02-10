Під Києвом утворився нескінченний затор із авто: з'явилося відео

На Одеській трасі утворився величезний затор з великогабаритних автомобілів, які рухаються в бік столиці.

Відео з колапсом, викликаних негодою, з'явилося в Facebook Київ Оперативний.

"Нескінченний потік фур на Одеській трасі, які спрямовуються у бік Києва", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що вантажні авто зайняли одну зі смуг траси у напрямку столиці.

Величезний затор з фур на Одеській трасі (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці висловлюють свою думку про ситуацію на в'їзді в столицю. Ось що пишуть користувачі:

Вони вчора з ранку стоять там, їх не пускають.

Вже якось насторожує, їх така кількість, щоб то не був гумконвой...

Який потік? Вони стоять припарковані. Їх не пропускають місто.

Просто окружна дорога не пріоритетне будівництво, є видно місця, де можна швидше грошей накрасти.

Зазначимо, що 8-9 у Києві через снігопади обмежено в'їзд великогабаритного транспорту. Такі заходи столична влада зробила, щоб уникнути транспортного колапсу.