ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Під Києвом утворився нескінченний затор із авто: з'явилося відео

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 10:40
Під Києвом утворився нескінченний затор із авто: з'явилося відео На Одеській трасі величезний затор з фур (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

На Одеській трасі утворився величезний затор з великогабаритних автомобілів, які рухаються в бік столиці.

Відео з колапсом, викликаних негодою, з'явилося в Facebook Київ Оперативний.

"Нескінченний потік фур на Одеській трасі, які спрямовуються у бік Києва", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що вантажні авто зайняли одну зі смуг траси у напрямку столиці.

Величезний затор з фур на Одеській трасі (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці висловлюють свою думку про ситуацію на в'їзді в столицю. Ось що пишуть користувачі:

  • Вони вчора з ранку стоять там, їх не пускають.
  • Вже якось насторожує, їх така кількість, щоб то не був гумконвой...
  • Який потік? Вони стоять припарковані. Їх не пропускають місто.
  • Просто окружна дорога не пріоритетне будівництво, є видно місця, де можна швидше грошей накрасти.

Зазначимо, що 8-9 у Києві через снігопади обмежено в'їзд великогабаритного транспорту. Такі заходи столична влада зробила, щоб уникнути транспортного колапсу.

Раніше ми писали, що такий же затор утворився через негоду на Житомирській трасі у напрямку столиці.

Також синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться сніг та хуртовини, на зміну яким прийдуть сильні морози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя транспорт
LITE
В Україну йдуть сильні снігопади та люті морози: синоптики оновили карти погоди
В Україну йдуть сильні снігопади та люті морози: синоптики оновили карти погоди