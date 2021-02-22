Під Києвом новий шкільний скандал: вчитель підбив дітей на небезпечні ігри

На відеоролику, який опинився в мережі, два учні старших класів розхитали за руки п'ятикласника і випадково його впустили. Хлопчик вдарився головою об підлогу. Все це відбувалося в присутності вчителя. Відомо, що п'ятикласник сильних пошкоджень не отримав і вже повернувся до занять.

Проте відеоролик викликав обурення в соціальних мережах. Українці в коментарях відзначили, що в таких травмонебезпечних іграх винен викладач. Нібито саме він запропонував провчити п'ятикласника за те, що той не вимкнув світло в залі та намовив старшокласників влаштувати таке покарання.

На відео видно, що старшокласники та п'ятикласник заходять в приміщення, і педагог дає їм завдання. А після цього старші діти хапають за руки молодшого і починають його розгойдувати. Але в якийсь момент в одного зі старшокласників дитина вислизає з рук і падає на підлогу. Удар припадає на спину і голову.

Учитель заперечує свою провину, але керівництво школи вирішило розпочати службове розслідування. Вчителі фізкультури відсторонили від занять.

В школі Ірпеня розгорівся скандал